Назначен врио главы нефтяного госконцерна Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение обязанностей председателя госконцерна "Туркменнефть" возложено на заместителя главы данного ведомства Джапаргулы Оразова, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Прежний руководитель нефтяного концерна Довлетдурды Хаджиев был освобождён президентским указом от должности за допущенные в работе недостатки.

Отметим, что в стране ежегодно добывается около десяти миллионов тонн нефти. Основным производителем является "Туркменнефть". Среди иностранных компаний, добывающих в Туркменистане нефть, такие компании, как Burren Energy (филиал Eni), Mitro, Dragon Oil, Petronas.

Ранее сообщалось, что в связи с надежной обеспеченностью доказанными запасами природного газа на долгие годы основные объемы геологоразведочных работ на данном этапе ориентированы на поиски нефтяных месторождений, особенно в миоценовых месторождениях в юго-западной части страны и юрско-меловых отложениях - в центральных районах.

Как отмечают местные геологи, практически вся территория суши Туркменистана рассматривается как перспективная на углеводороды. Причем, возможности недр оценены до глубины семи километров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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