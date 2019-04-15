В Туркменистане приступают к освоению региона вокруг озера "Алтын Асыр"

15 апреля 2019 09:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждена Концепция освоения региона искусственного озера «Алтын асыр» в 2019-2025 годах, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Документом предписано соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам и областным администрациям обеспечить претворение в жизнь данной концепции.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочих совещаний отмечал значение сооружаемого в центре пустыни Каракумы данного гидротехнического проекта.

"Этот важный экологический проект представляет собой создание единой системы коллекторов для целенаправленного сбора дренажных вод с орошаемых земель во всех регионах страны и отвода их в гигантскую естественную впадину Гарашор, находящуюся на северо-западе Туркменистана", - говорилось в комментарии госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

К началу текущего года в этой котловине скопилось около 580 миллионов кубометров воды, которая может быть использована на землях, устойчивых к засолению. Ожидается активизация работ по развитию животноводства, в частности, верблюдоводства в прилегающих к озеру районах, а также рыбного промысла.

Отметим, что первая очередь проекта была сдана в эксплуатацию в 2009 году. Данный проект оценивается в несколько миллиардов долларов. Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйской, Ахалской и Балканской областей, раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая, помимо прочего, пустынные пастбища.

Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы. Согласно первоначальным планам, общая емкость нового водоприемника составит 132 миллиарда кубических метров, а площадь водного зеркала - около двух тысяч квадратных километров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане разработана программа социально-экономического развития до 2025 г.
Бизнес 10:40
В Туркменистане будет проведена госинспекция построенных промобъектов
Бизнес 09:50
Газовый концерн Туркменистана выбирает подрядчиков для проверки оборудования
Тендеры 09:27
Посол Туркменистана получил аккредитацию во Франции
Туркменистан 09:07
Великобритания и РФ закупают в Туркменистане продукцию нефте-и-газопераработки
Финансы 08:22
Посол Туркменистана получил аккредитацию во Франции
Туркменистан 08:21
Лента новостей
В Туркменистане разработана программа социально-экономического развития до 2025 г.
Бизнес 10:40
Рейтинг самых богатых семей в "Игре престолов"
Интересное 10:36
Без TAP Италия на 50% зависит от импорта газа через Германию - управляющий директор
Энергетика 10:36
S&P подтвердило рейтинг Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом
Финансы 10:29
Национальный авиаперевозчик Азербайджана презентовал в Эр-Рияде новые направления в Саудовскую Аравию (ФОТО)
Бизнес 10:22
На юге Пакистана из-за пыльной бури погиб человек
В мире 10:18
Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter
В мире 10:15
Али Гасанов: Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира
Политика 10:11
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись
Звёздный мир 10:11