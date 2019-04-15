В Туркменистане приступают к освоению региона вокруг озера "Алтын Асыр"

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждена Концепция освоения региона искусственного озера «Алтын асыр» в 2019-2025 годах, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Документом предписано соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам и областным администрациям обеспечить претворение в жизнь данной концепции.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочих совещаний отмечал значение сооружаемого в центре пустыни Каракумы данного гидротехнического проекта.

"Этот важный экологический проект представляет собой создание единой системы коллекторов для целенаправленного сбора дренажных вод с орошаемых земель во всех регионах страны и отвода их в гигантскую естественную впадину Гарашор, находящуюся на северо-западе Туркменистана", - говорилось в комментарии госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

К началу текущего года в этой котловине скопилось около 580 миллионов кубометров воды, которая может быть использована на землях, устойчивых к засолению. Ожидается активизация работ по развитию животноводства, в частности, верблюдоводства в прилегающих к озеру районах, а также рыбного промысла.

Отметим, что первая очередь проекта была сдана в эксплуатацию в 2009 году. Данный проект оценивается в несколько миллиардов долларов. Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйской, Ахалской и Балканской областей, раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая, помимо прочего, пустынные пастбища.

Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы. Согласно первоначальным планам, общая емкость нового водоприемника составит 132 миллиарда кубических метров, а площадь водного зеркала - около двух тысяч квадратных километров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.