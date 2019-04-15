Туркменистан возобновил поставки газа в Россию

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан с понедельника, 15 апреля, возобновил поставки природного газа в Россию, сообщает Trend со ссылкой на местное информационное агентство ORIENT.

Издание, в свою очередь, указывает на источник в нефтегазовом ведомстве Туркменистана.

"Поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года после коммерческой паузы, которая была взята «Газпромом» в начале 2016 года",- сказано в информации.

Отметим, что на пространстве СНГ основными поставщиками природного газа на мировые рынки являются Россия и Туркменистан.

Россия туркменский газ имеет возможность получать по газопроводу Средняя Азия - Центр (САЦ) через территории Узбекистана и Казахстана, который после распада СССР оказался в монополии российского ОАО "Газпром".

Вплоть до 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского природного газа, закупая до 40-42 миллиардов кубометров природного газа. Но впоследствии закупки значительно сократились, а первого января 2016 года Газпром экспорт и вовсе уведомил госконцерн "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке 25-летнего контракта о купле-продаже газа, подписанного в 2003 году.

Потом сообщалось, что "Газпром" договорился с "Туркменгазом" о двухгодичной паузе в закупках туркменского газа и в октябре 2018 года «Газпром» снова приступил в Ашхабаде к переговорам о возобновлении закупок туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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