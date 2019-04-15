Ашхабад с рабочим визитом посетит генсек ОБСЕ

15 апреля 2019 23:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - С 16 по 18 апреля в Ашхабаде пройдет рабочий визит генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Гремингера, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Запланированы его встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедовой и вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сказано в информации.

Ожидается участие генерального секретаря ОБСЕ в мероприятиях, посвященных 20-летию со дня открытия центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Основные направления деятельности центра в сфере вопросов безопасности – это контроль над вооружениями, безопасность границ и противодействие терроризму, торговле людьми и незаконной торговле наркотиками, экономико-экологическая тематика, защита прав человека, надлежащее управление и верховенство закона, а также выборы и свобода СМИ, сказано на сайте ашхабадского офиса организации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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