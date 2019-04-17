Ашхабад и Сеул подписали соглашения по экономическому сотрудничеству

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Республика Корея по итогам переговоров в верхах в Ашхабаде подписали в среду пакет двусторонних межправительственных документов, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Церемония подписания состоялась в присутствии президентов Туркменистана и Республики Корея Гурбангулы Бердымухамедова и Мун Чжэ Ина.

Подписаны Программа экономического сотрудничества, Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий. Главы государств подписали свои подписи под совместным заявлением.

ТДХ также отмечает, что подписаны меморандумы и соглашения, нацеленные на развитие плодотворного партнёрства по линии текстильной промышленности, транспорта, нефтегазового комплекса, здравоохранения и медицинской промышленности, образования и подготовки квалифицированных профессиональных кадров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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