ОБСЕ организовала в Ашхабаде региональную конференцию по борьбе с финансированием терроризма

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит в Ашхабаде 17-18 апреля региональную конференцию по борьбе с финансированием терроризма и организованной преступностью, сообщает Trend в четверг со ссылкой на ОБСЕ и местные СМИ.

В мероприятии принимают участие представители стран Центральной Азии и других государств-участников ОБСЕ, эксперты из международных организаций, Исполнительного директората контртеррористического комитета ООН (UNCTED), Интерпола, Western Union, Facebook и других.

Конференция организована центром ОБСЕ в Ашхабаде, департаментом по противодействию транснациональным угрозам секретариата ОБСЕ и бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ при содействии МИД и министерства финансов и экономики Туркменистана.

"Теракты по всему миру демонстрируют, что террористические группы все еще имеют доступ к финансовым ресурсам", - приводятся в информации слова генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

По его словам, повышение потенциала систем финансового надзора и регулирования, а также органов прокуратуры и судебных органов имеет принципиальное значение. Целью конференции является содействие региональному сотрудничеству путем обмена опытом, связанным с противодействием финансированию терроризма и неправомерным использованием новых интернет-технологий группировками организованной преступности.

Лукаш Парижек, спецпредставитель председательства ОБСЕ и госсекретарь министерства иностранных дел Словакии обратил внимание на то, что необходимо больше усилий для выявления и пресечения каналов финансирования терроризма. "Террористические группы доказали свою способность использования Интернета и социальных сетей для общения и сбора средств. Необходимо разработать более эффективные способы предотвращения и противодействия неправомерному использованию Интернета террористами, обеспечивая при этом соблюдение основных прав и свобод", - сказал он.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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