Туркменистан провел в Пакистане презентацию экономической политики

18 апреля 2019 14:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Посольство Туркменистана провело в Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry - FPCCI) презентацию экономической политики Туркменистана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На мероприятие были приглашены президент FPCCI Дару Хан Ачакзай, старший вице-президент Абдул Вахид, вице-президенты Мухаммад Иджаз Хан, Курбан Али и Хуршид Барлаш.

Также на мероприятии была озвучена информация о первом Каспийском экономическом форуме, который запланировано провести 12 августа на прикаспийском курорте Аваза. Бизнесмены Пакистана подчеркнули, что данный форум откроет новые возможности для расширения туркмено-пакистанских торгово-экономических отношений, сказано в информации.

Отметим, что в Исламабаде в марте был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию туркмено-пакистанского совместного делового совета. Документ был подписан представителями торгово-промышленной палаты Туркменистана и FPCCI. Также сообщалось, что вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречи с управляющим Государственным банком Пакистана Тариком Баджвой и председателем Совета по инвестициям Пакистана Харуном Шарифом.

В Туркменистане с 1996 года осуществляет деятельность Национальный банк Пакистана, имеющий полную банковскую лицензию. На сайте банка сказано, что открытие ашхабадского филиала отвечает стремлениям правительства Пакистана к укреплению экономических и торговых отношений между двумя странами, а также приданию импульса продвижению проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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