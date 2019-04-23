Туркменистан и Беларусь проведут деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - Беларусь и Туркменистан запланировали провести в мае в Ашхабаде заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и совместный бизнес-форум, сообщает Trend со ссылкой на экспортный портал Беларуси при Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен.

На повестке выработка перспективных точек роста товарооборота, взаимодействие в сферах научно-технического сотрудничества, сказано в информации.

На деловом форуме речь будет идти о налаживании прямых связей между заинтересованными субъектами хозяйствования Республики Беларусь с потенциальными туркменскими партнерами государственных органов государственного управления и частного сектора, сказано в информации.

Ранее сообщалось, что в 2017 году взаимный оборот Туркменистана и Беларуси составил 65,0 миллионов (при сальдо для Беларуси - 57,7 миллиона), в 2018 году - 32,2 миллиона долларов (сальдо - 22,9 миллиона).

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Основными перспективными направлениями белорусского экспорта в Туркменистан являются расширение дилерской сети машиностроительных предприятий, увеличение поставок агротехники, наращивание поставок лифтового оборудования, продовольственной группы товаров и поставка оборудования и оказание услуг в сфере военно-технического сотрудничества.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.