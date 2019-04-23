Туркменистан принял участие в семинаре ЕС по содействию управлению границами в Центральной Азии

23 апреля 2019 09:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в семинаре, проводившемся недавно в Ташкенте в рамках программы Европейского союза по содействию управлению границами в Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу Туркменистана.

Выступившие на мероприятии отметили, что страны для исполнения соглашения о реадмиссии обязуются выполнять его условия, и по этим обязательствам они должны доказать важность оснований обращений для реадмиссии, сказано в информации.

На сайте ЕС сказано, что семинар проводился при участии Международной организации по миграции (МОМ).

Основная цель мероприятия - ознакомить участников с лучшими международными и европейскими практиками идентификации, размещения и возвращения мигрантов с неурегулированным статусом.

Особое внимание было уделено сотрудничеству между учреждениями в борьбе с нелегальной миграцией на государственной границе и внутри страны, сказано в информации ЕС.

Были обсуждены и проанализированы практические примеры выявления мигрантов с неурегулированным статусом, в том числе их уязвимых групп. По итогам мероприятия эксперты ЕС разработают рекомендации для усовершенствования национального законодательства стран Центральной Азии в соответствии с передовой международной практикой.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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