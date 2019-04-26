Запланирован визит главы Татарстана в Туркменистан

26 апреля 2019 12:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Визит в Туркменистан делегации Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым запланирован на 27 апреля, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на аппарат президента Татарстана.

Отметим, что в этом году компания "Татнефть" возобновила работы по увеличению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин на месторождении Готурдепе в западном Туркменистане.

Кроме того, Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения КАМАЗ. За последние десять лет в страну поставлено более 9 тысяч единиц грузовых автомобилей и спецтехники этого завода.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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