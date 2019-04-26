ОБСЕ консультирует Туркменистан в области возобновляемой энергетики

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при участии Агентства США по международному развитию (USAID) проводит в Ашхабаде круглый стол, посвященный совершенствованию планов развития возобновляемой энергетики в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие представители министерства энергетики Туркменистана и национального государственного энергетического института. Проводится обсуждение проектов, основанных на государственных приоритетах с их последующей интеграцией в национальную стратегию развития возобновляемой энергетики, сказано в информации.

Отметим, что в рамках разработанной в Туркменистане программы по энергосбережению на период до 2024 год будет сделан акцент на строительстве солнечных электростанций. Туркменистан богат на солнечную энергию и пустынный песок, в составе которого имеется кремний. Страна нацелена на экспорт на мировые рынки кремния, являющегося базовым химическим элементом для создания оборудования, позволяющего получать экологически чистую электроэнергию.

Местные ученые говорят о возможностях использования солнечной энергии на автомобильных транспортных предприятиях, экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии, разработке систем автоматики для альтернативных источников энергии, возможностях получения тепловой энергии из использованных глубоких скважин. В Туркменистане в июле продолжительность солнечного дня доходит до 16 часов. Энергия лучей Солнца, падающих на один квадратный метр, составляет 800 ватт. Здесь примерно 300 дней в году являются солнечными, а продолжительность солнечных дней доходит до 2500-3000 часов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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