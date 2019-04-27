Министр сельского хозяйства Саудовской Аравии посетит Туркменистан

27 апреля 2019 10:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде ожидают приезда министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Саудовской Аравии Абдулрахман Абдулмохсен Аль Фадлея, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, что Эр-Рияд изучает инвестпроекты Туркменистана в области агропрома, торговли и строительства. Ранее сообщалось, что в ашхабадском офисе Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с главой компании из Саудовской Аравии - Hajjan Trading & Industrial Services Company Ltd. (HATCON) Айедом Ноуехедом.

СППТ на данном этапе экспортирует в Саудовскую Аравию кондитерские изделия и готов поставлять другую продовольственную продукцию, в том числе мясо, овощи и бахчевые.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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