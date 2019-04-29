Глава Татарстана провел в Туркменистане деловые переговоры

29 апреля 2019 09:56 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде на высоком уровне состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития экономического сотрудничества Татарстана (РФ) и Туркменистана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-служба президента Татарстана.

Согласно информации, накануне с визитом в туркменской столице находился президент Татарстана Рустам Минниханов, который встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В Туркменистане работают филиалы ведущих компаний республики, таких как "КАМАЗ", "Татнефть", "КЭР-Холдинг" и другие. Вместе с тем, объемы товарооборота Татарстана с Туркменистаном небольшие (2018 год - 24 миллиона долларов США, 2017 год – 25 миллионов долларов США), сказано в информации.

"У наших стран большой потенциал для увеличения объемов и номенклатуры товаров. В следующем месяце в Казани планируется заседание татарстано-туркменистанской рабочей группы. Эта встреча призвана придать новый импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству", - приводятся в информации слова Минниханова.

В числе приоритетных векторов в ходе переговоров были обозначены транспорт, топливно-энергетический комплекс, торгово-экономическая сфера, АПК, а также взаимодействие предпринимательских структур, сказано в статье газеты "Нейтральный Туркменистан".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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