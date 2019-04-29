Министр сельского хозяйства Саудовской Аравии посетил Туркменистан

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра сельского хозяйства и окружающей среды Саудовской Аравии Абдулрахмана Абдулмохсена Аль Фадлея, сообщает Trend со ссылкой на госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

Глава государства на встрече подчеркнул, что Туркменистан уделяет большое внимание межгосударственному диалогу, выстраиваемому на принципах взаимного уважения и доверия.

С удовлетворением отметив высокий уровень туркмено-саудовских отношений, Бердымухамедов констатировал наличие солидного потенциала для поступательного развития взаимодействия, сказано в статье.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах диалога. Напомним, что Эр-Рияд изучает инвестиционные проекты Туркменистана в области агропрома, торговли и строительства. Недавно, в ашхабадском офисе Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с Айед Ноуехедом, главой компании из Саудовской Аравии - Hajjan Trading & Industrial Services Company Ltd. (HATCON). Компании-участники СППТ на данном этапе экспортируют в Саудовскую Аравию кондитерские изделия и готовы поставлять другую продовольственную продукцию, в том числе мясо, овощи и бахчевые.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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