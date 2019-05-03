США провели в Ашхабаде семинар по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане

АШХАБАД /Tрend/ - Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA - Near East South Asia Center for Strategic Studies) завершил в пятницу в Ашхабаде семинар по политике безопасности США в Южной и Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



NESA была создана в 2000 году и является учреждением Министерства обороны США.



Данное мероприятие проводилось 1-3 мая при содействии МИД Туркменистана. В работе семинара приняли участие также представители Министерств обороны и национальной безопасности, Государственной пограничной службы Туркменистана.



В ходе семинара, обсуждались такие вопросы, как ситуация в Афганистане и борьба с экстремизмом, сказано в информации.



Следует отметить, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и неоднократно предлагал провести у себя под эгидой ООН переговоры по восстановлению мира в соседнем государстве.



С территорией Афганистана - где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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