США провели в Ашхабаде семинар по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане

3 мая 2019 22:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Tрend/ - Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA - Near East South Asia Center for Strategic Studies) завершил в пятницу в Ашхабаде семинар по политике безопасности США в Южной и Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

NESA была создана в 2000 году и является учреждением Министерства обороны США.

Данное мероприятие проводилось 1-3 мая при содействии МИД Туркменистана. В работе семинара приняли участие также представители Министерств обороны и национальной безопасности, Государственной пограничной службы Туркменистана.

В ходе семинара, обсуждались такие вопросы, как ситуация в Афганистане и борьба с экстремизмом, сказано в информации.

Следует отметить, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и неоднократно предлагал провести у себя под эгидой ООН переговоры по восстановлению мира в соседнем государстве.

С территорией Афганистана - где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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