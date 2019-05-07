Посол Туркменистана вручил верительные грамоты королеве Дании

7 мая 2019 17:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Королеве Дании Маргрете II верительные грамоты в качестве посла Туркменистана в этой стране (с резиденцией в Берлине) вручил Тойлы Атаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Отметим, что Дания интересна прикаспийской стране своими инновационными технологиями. В частности, оборудованием от датского Haldor Topsoe оснащен газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) Туркменистана.

Проект был осуществлен японской Mitsubishi Corporation в консорциуме с турецкой компанией Gap Inşaat. Кроме того, в Овадандепе, близ туркменской столицы вскоре вступит в строй предприятие по производству синтетического бензина.

Проект «GTG – Gas to Gasoline» также основан на технологии Haldor Topsoe. Это предприятие возводит консорциум из японской Kawasaki и турецкой Rönesans.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан проводит экологический мониторинг на Каспии
Туркменистан 17:43
В Туркменистане в приоритете достижение ЦУР в экономике, экологии и социальной сфере
Бизнес 10:23
Туркменистан готовится к проведению Каспийского экономического форума
Туркменистан 10:16
Туркменистан приобретет материалы для йодного завода
Тендеры 10:07
Туркменистан осуществил модернизацию сухогруза "Balkan"
Бизнес 09:24
Председательство Туркменистана в СНГ: Созидательное развитие в условиях мира, взаимопонимания и сотрудничества
Туркменистан 6 мая 23:25
Лента новостей
Выплаты на рынке страхования Азербайджана значительно сократились
Финансы 18:19
Как азербайджанский танцор создал сам себя (ФОТО)
Культура 18:11
В Сумгайыте обнаружены фрагменты 26 снарядов с взрывчатыми веществами (ФОТО)
Происшествия 18:09
Торговый дом SOCAR Energy Ukraine обнародовал объёмы сбыта природного газа в Украине
Энергетика 17:52
Трамп 13 мая примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Орбана
В мире 17:52
Грузия увеличила экспорт электричества
Энергетика 17:50
Роснефть нацелена на покупку крупной грузинской компании
Энергетика 17:49
Туркменистан проводит экологический мониторинг на Каспии
Туркменистан 17:43
В Малави слон убил британского солдата
В мире 17:41