Посол Туркменистана вручил верительные грамоты королеве Дании

АШХАБАД /Trend/ - Королеве Дании Маргрете II верительные грамоты в качестве посла Туркменистана в этой стране (с резиденцией в Берлине) вручил Тойлы Атаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Отметим, что Дания интересна прикаспийской стране своими инновационными технологиями. В частности, оборудованием от датского Haldor Topsoe оснащен газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) Туркменистана.

Проект был осуществлен японской Mitsubishi Corporation в консорциуме с турецкой компанией Gap Inşaat. Кроме того, в Овадандепе, близ туркменской столицы вскоре вступит в строй предприятие по производству синтетического бензина.

Проект «GTG – Gas to Gasoline» также основан на технологии Haldor Topsoe. Это предприятие возводит консорциум из японской Kawasaki и турецкой Rönesans.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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