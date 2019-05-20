Туркменистан и ООН обсудили вопросы по снижению опасности бедствий

АШХАБАД /Trend/ - Делегация министерства обороны Туркменистана встретилась в Женеве с главой европейского регионального офиса Управления ООН по снижению опасности бедствий Паолой Альбрито, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества для достижения поставленных целей, сказано в информации.

Встреча прошла в кулуарах шестой сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий под названием «Успехи в достижении устойчивости: на пути к устойчивым и инклюзивным обществам». Мероприятие проводилось в рамках Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий.

Напомним, что Академия наук Туркменистана в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) ранее запустила национальный проект по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения.

Данный проект, который соответствует принципам Сендайской рамочной программы, финансируется государством. Планируется провести оценку сейсмостойкости зданий и сооружений Ашхабада.

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и привела к многочисленным жертвам.

Сейсмическую активность на территории Туркменистана отслеживают более двадцати цифровых стационарных, десятки автономных, передвижных сейсмостанций. Одна из таких мобильных установок размещена в пустыне Каракумы возле искусственного озера.

Территория страны характеризуется наличием структурно неустойчивых грунтов оснований, а в силу природно-климатических условий наблюдается и высокая коррозионная активность. Высокая засоленность грунтовых вод, интенсивность солнечной радиации и другие экологические факторы также являются предметом изучения местных сейсмологов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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