Дипломат Туркменистана аккредитован при АСЕАН

21 мая 2019 12:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана в Малайзии Мухамметныяз Машалов вручил верительные грамоты генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хою, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи, стороны отметили намерение наращивать всестороннее сотрудничество и готовность к совместной работе по его дальнейшей активизации, сказано в информации.

Лим Джок Хой предложил организовать совместные мероприятия.

Также сообщается, что Машалов пригласил генерального секретаря АСЕАН принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в Авазе 12 августа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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