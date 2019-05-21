Дипломат Туркменистана аккредитован при АСЕАН

АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана в Малайзии Мухамметныяз Машалов вручил верительные грамоты генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хою, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



В ходе встречи, стороны отметили намерение наращивать всестороннее сотрудничество и готовность к совместной работе по его дальнейшей активизации, сказано в информации.



Лим Джок Хой предложил организовать совместные мероприятия.



Также сообщается, что Машалов пригласил генерального секретаря АСЕАН принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в Авазе 12 августа.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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