В Ашхабаде проведут международный нефтегазовый форум

30 мая 2019 14:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международную конференцию-выставку «Нефть и газ Туркменистана-2019» планируется провести в Ашхабаде 22-24 октября, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменский телеканал "Алтын Асыр".

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства.

В качестве организаторов выступят госконцерн «Туркменнефть» и торгово-промышленная палата страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность дальнейшего расширения международного сотрудничества в нефтегазовом секторе Туркменистана, входящего в число мировых энергетических держав.

Подобные мероприятия, по словам главы государства, представляют интерес с точки зрения привлечения инвестиций и новых технологий, налаживания прямых деловых контактов с представителями зарубежных деловых кругов. Ожидается, что особое внимание будет уделено таким вопросам, как диверсификация экспортных маршрутов туркменского природного газа, внедрение инновационных технологий в процессы поиска и добычи углеводородов, намеченные к реализации проекты по переработке природного газа и выпуску газохимической продукции.

Туркменистан на пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. На данном этапе основным покупателем является Китай. В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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