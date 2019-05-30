Премьер Беларуси проведет переговоры в Туркменистане

30 мая 2019 12:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отправился с визитом в Туркменистан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

В Ашхабаде запланированы переговоры с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65 миллионов, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов.

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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