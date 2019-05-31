Туркменистан и Беларусь привержены развитию делового партнерства

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял в Ашхабаде премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, сообщает Trend со ссылкой на госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Румас подтвердил приверженность Беларуси традиционным отношениям дружбы и плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, отметив значение двусторонних договорённостей, достигнутых на высшем уровне и закреплённых в ряде межгосударственных документов, сказано в информации.

Бердымухамедов обратил внимание на то, что Туркменистан также нацелен на укрепление и расширение конструктивного диалога, выстраиваемого на принципах равноправия и уважения взаимных интересов.

Собеседники обсудили вопросы развития сотрудничества, охватывающего самые разные сферы торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнёрства.

Одним из актуальных направлений были названы поставки в страну белорусской техники, продолжение установившихся эффективных контактов в области образования и подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров, отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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