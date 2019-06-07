Назначен посол Туркменистана в Нидерландах

7 июня 2019 09:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Нидерландах назначен Чары Атаев, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Также дипломат продолжит возглавлять дипмиссию своей страны в Бельгии.

Отметим, что Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире и придерживается концепции диверсификации транспортировки углеводородов на мировые рынки, в том числе Европы.

Ранее сообщалось, что к деятельности в Туркменистане особый интерес долгое время проявляла компания Shell. В свое время эта нефтегазовая компания подготовила технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству газопровода в Турцию и Европу.

Alliance Engineering and Construction B.V. ранее получила на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в г. Туркменбаши контракт на строительство установки первичной переработки нефти мощностью 3 миллиона тонн.

Кроме того, Chemix BV International получила на этом предприятии контракт на поставку оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию установки по переработке отходов используемых в Туркменистане смазочных масел и других нефтепродуктов.

Туркменский рынок изучали такие компании из Голландии, как MPS, Pielkendoor, SIMED, Royal Philips medical systems, Atradius - в целом около двадцати компаний, ведущих деятельность в сферах химии, строительства, медицины, АПК, транспорта и связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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