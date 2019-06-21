Туркменистан и Сингапур провели политконсультации

АШХАБАД /Trend/ - В Сингапуре состоялись туркмено-сингапурские политические консультации, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили вопросы возможности организации визитов на высоком уровне и проведения бизнес-форума между деловыми кругами двух стран, сказано в информации.

Отметим, что на нефтегазовом рынке Туркменистана работает зарегистрированная в Сингапуре компания "Югнефтегаз".

Международная компания Olam International Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре занимала в последние годы одну из лидирующих позиций по объёмам закупок

туркменского хлопка.

Ранее сообщалось, что Сингапур предлагает свои услуги в области подготовки кадров в сфере гражданской авиации и морского транспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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