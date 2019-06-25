Туркменистан обсудил с ООН вопросы трудовой занятости населения

25 июня 2019 10:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с руководителем отдела по координации реализации проектов контртеррористического управления ООН Кристофером О.Доннеллом, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

Участники встречи были единодушны во мнении, что решение вопросов трудовой занятости населения является одним из факторов противодействия негативным явлениям в жизни общества, сказано в информации.

Представители миссии ООН дали высокую оценку работе СППТ, особо подчеркнув её значение в создании новых рабочих мест.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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