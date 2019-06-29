Россия готова к продолжению совместной работы с Туркменистаном - Путин

АШХАБАД /Trend/ - Президент России Владимир Путин в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову подтвердил готовность к продолжению совместной работы на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в туркменских СМИ послание.

Письмо было приурочено ко дню рождения главы Туркменистана.

"Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, плодотворного сотрудничества на всех направлениях", - сказано в письме.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Российский «Газпром» после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа. Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Две страны изучают совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях.

В повестку дня были включены вопросы сотрудничества и по таким важным направлениям, как агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, строительство, взаимодействие по линии деловых структур, внедрение передовых технологий.

Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, в том числе с Татарстаном, Свердловской и Астраханской областями и городом Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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