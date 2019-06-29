Китай намерен укреплять стратегическое партнерство с Туркменистаном - Си Цзиньпин

29 июня 2019 13:03 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил готовность продвигать стратегическое партнёрство двух стран на более высокий уровень, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в местных СМИ послание.

Письмо было приурочено ко дню рождения главы Туркменистана.

"Готов совместно с вами прилагать усилия по укреплению сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь» и продвигать стратегическое партнёрство Китая и Туркменистана на более высокий уровень", - отмечается в поздравлении.

Также отмечается, что в последние годы китайско-туркменское стратегическое партнёрство сохраняет высокую динамику, укрепляется политическое доверие между двумя странами.

Отметим, что компании из КНР представлены на туркменском рынке в нефтегазовой и телекоммуникационной сферах, транспорте, сельском хозяйстве, текстильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и строительстве.

Китай реализовал здесь ряд крупных проектов в газовой сфере. В частности, CNPC принимает участие в освоении договорной территории "Багтыярлык" и обустройстве гигантского газового месторождения "Галкыныш". С 2009 года Китай импортирует туркменский газ с перспективой увеличения до 65 миллиардов кубометров топлива в год.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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