Посол Марокко получил аккредитацию в Туркменистане

2 июля 2019 09:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты посла Марокко Абделжалила Саубри, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

В ходе встречи отмечалась перспективность партнёрства двух стран, среди приоритетных направлений сотрудничества были определены сферы транспорта, морских перевозок, туризма.

Дипломат обратил внимание на усилия Туркменистана по формированию международных транспортных коридоров, сказано в информации. На встрече отмечалась важность активизации туркмено-марокканского диалога и в рамках международных организаций.

Напомним, что король Марокко Мохаммед VI в письме к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в октябре 2017 года выразил уверенность, что существующие отношения между Марокко и Туркменистаном будут и впредь укрепляться и развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества.

МИД Туркменистана, ранее отмечая важную роль сотрудничества со странами Африки, выразил приверженность к развитию отношений с Африканским союзом. Африканский союз - международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства. Организация основана 9 июля 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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