Глава Туркменистана совершит визит в Японию

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем послании к премьер-министру Японии Синдзо Абэ отметил, что Туркменистан видит в Японии надёжного, стратегического партнёра, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в местных СМИ письмо.

Глава Туркменистана сообщил, что по приглашению Токио посетит Японию в целях участия в торжествах по случаю восхождения на престол императора Нарухито. По предварительной информации, данная церемония состоится осенью.

"Наши страны неизменно демонстрируют обоюдное стремление наращивать продуктивное взаимодействие по широкому спектру направлений на долгосрочной основе", - сказано в письме.

Подтверждением тому является эффективная деятельность на туркменском рынке ведущих японских компаний, их участие в реализации крупных инфраструктурных проектов, осуществляемых в контексте взятого Туркменистаном курса на индустриализацию и диверсификацию национальной экономики, отмечает Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства выразил надежду, что двустороннее сотрудничество, будет всемерно укрепляться и расширяться, в том числе за счёт реализации новых совместных проектов. Ключевые направления взаимодействия - промышленные отрасли, в частности, газо- и нефтехимия, транспортно-коммуникационная сфера, сельское хозяйство, внедрение передовых технологий.

Отметим, что импульс деловым связям с Японией придал официальный визит в октябре 2015 года Синдзо Абэ в Туркменистан, в ходе которого были заключены соглашения по ряду инвестиционных проектов, стоимостью в 18 миллиардов долларов США. С участием японских компаний уже осуществлён ряд крупных проектов. Среди них - комплекс по производству аммиака и карбамида в Марыйском велаяте (области), карбамидный завод и полимерный комплекс в Балканском велаяте, предприятие по выпуску бензина из природного газа в Ахалском велаяте. Туркменистан, занимая одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа, в последние годы активно осуществляет диверсификацию экономики. Примечательно, что Япония проявляет интерес к участию в проектах по развитию промышленной инфраструктуры крупнейшего в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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