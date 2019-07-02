Во «Внешэконобанке» Туркменистана произведено кадровое назначение

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана назначен Бегли Мыратназаров, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Отметим, что «Внешэконобанк» Туркменистана является официальным агентом правительства страны на международном рынке капиталов и привлекает среднесрочные и долгосрочные иностранные займы для финансирования стратегически важных инвестиционных проектов.

В 2018 году банк увеличил свои активы на пять процентов. Рост чистой прибыли за этот период составил 6,2 процента, доходы возросли в 1,4 раза, рост ссудного портфеля составил 8,7 процентов, собственный капитал увеличился на 15,67 процентов. Количество клиентов к концу 2018 года достигло 436 398 человек.

В течение прошлого года банк подписал ряд кредитных соглашений: с германским «Commerzbank», Японским банком международного сотрудничества Азиатским Банком Развития (АБР) и другими финансовыми институтами.

Кроме того, за этот период были подписаны соглашения о сотрудничестве с Дубайским центром Исламского экономического развития, с Фондом развития Абу-Даби, с компанией «Al Qamra Holding Group» (Катар), с компаниями «Global Projects Development Holding Co.» и «Riva Development Company» (Саудовская Аравия). При поддержке Программы развития ООН разработана среднесрочная стратегия развития банка, включающая внедрение цифрового банкинга и подготовлен документ по порядку кредитования проектов, финансируемых за счёт средств международных и иностранных финансовых учреждений.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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