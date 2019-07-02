Туркменистан подписал документ с ведомством ООН в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации

2 июля 2019 10:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Туркменистана и представительством ООН в сфере координации готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Церемония прошла в рамках встречи в МИД Туркменистана с главами и представителями агентств и специализированных учреждений ООН, аккредитованных в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, постоянный координатор ООН Елена Панова и представители ЮНИСЕФ, ПРООН, МОМ, УНП ООН, ФНН ООН, ВОЗ.

Были обсуждены перспективы сотрудничества на предстоящий период, реализация совместных планов и программ сотрудничества. Стороны выделили несколько документов, заключенных между правительством Туркменистана и ООН. В частности, рамочная программа партнёрства в целях развития, соглашение с ПРООН о со-финансировании, а также планы действий страновой программы с ЮНИСЕФ и ЮНФПА на 2016-2020 годы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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