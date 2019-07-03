Минск и Ашхабад нацелены на расширение двустороннего сотрудничества - посол

АШХАБАД /Trend/ - Беларусь и Туркменистан ставят перед собой новые стратегические цели по расширению двустороннего сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на интервью туркменским СМИ Олега Табанюхова, посла Беларуси.

Дипломат отметил, что новым импульсом в развитии двусторонних отношений стали недавний визит в Туркменистан премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и состоявшаяся встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Достигнуты новые конкретные договорённости о расширении белорусско-туркменского сотрудничества. Наши страны ставят перед собой в этом направлении новые стратегические цели", - сказал Табанюхов.

По словам посла, эффективно работает межправительственная белорусско- туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству, девятое заседание которой провели в мае текущего года в Ашхабаде.

Напомним, что между странами подписаны и работают более 130 двусторонних документов, составляющих договорно-правовую базу многопланового сотрудничества. Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, заметно двустороннее сотрудничество в области образования. Всего в белорусских учебных заведениях обучаются более 9000 граждан Туркменистана – наиболее крупное представительство из всех зарубежных стран.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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