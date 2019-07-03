Туркменистан вошел в состав совета Конференции ООН по торговле и развитию

3 июля 2019 14:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан единогласно избран постоянным членом Совета Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Данное решение было принято в ходе очередной 66-ой сессии Конференции ООН по торговле и развитию в Женеве.

Туркменистан как 157-ой член этого Совета был введен в список группы «А», сказано в информации. Высшим органом ЮНКТАД является Конференция, которая собирается на сессии на уровне министров не реже одного раза в четыре года для определения главных направлений политики и решения вопросов, связанных с программой работы организации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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