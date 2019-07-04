Туркменистан активно сотрудничает с Всемирной организацией интеллектуальной собственности

4 июля 2019 11:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) при поддержке министерства финансов и экономики Туркменистана проводит в Ашхабаде семинар, посвященный вопросам защиты промышленных образцов, сообщает Trend со ссылкой на местное информационное агентство Orient.

Туркменистан вошел в состав этой организации, в которую входят свыше 190 государств - в 1995 году. В числе основных тем семинара – оформление заявок на промышленные образцы, их правовая регистрация.

В информации отмечено, что в 2017 году в стране был принят закон «Об охране промышленных образцов», подготовленный при участии экспертов ВОИС. На данном этапе реализуется Программа развития системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 2015-2020 годы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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