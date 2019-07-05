Туркменистан готовится к Каспийской выставке инновационных технологий

5 июля 2019 10:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Каспийскую выставку инновационных технологий запланировано провести в Авазе 11-12 августа 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

В качестве организатора выступает торгово-промышленная палата Туркменистана. Мероприятие проводится в рамках первого Каспийского экономического форума, открытие которого запланировано на 12 августа.

В рамках выставки планируется презентация национальных стендов Азербайджана, России, Казахстана и Ирана, проведение «круглых столов» по вопросам развития движения грузов по международным транспортным коридорам Север-Юг и Запад-Восток. В выставке также примут участие компании из Турции, Беларуси, Франции, Японии, Германии, Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ, Китая, Финляндии и других. Организаторы берут на себя визовую поддержку для участников, льготное таможенное оформление грузов, бронирование отелей и авиабилетов по маршруту Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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