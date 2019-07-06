Назначен глава Госкомстата Туркменистана

6 июля 2019 21:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Председателем Государственного комитета по статистике Туркменистана назначен Силап Велбегов, ранее работавший заместителем министра финансов и экономики страны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный документ президента.

Предыдущий руководитель Халыкдурды Гурбанов освобожден от этой должности "за допущенные в работе недостатки и как не справившегося с возложенными на него обязанностями".

Госкомстат Туркменистана является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении страны, а также функции по контролю и надзору в области государственной статистической деятельности на территории страны.

Согласно другому документу, председателем Главной государственной службы "Türkmenstandartlary" назначен Мухамметгулы Ходжагулыев. Прежний глава данного ведомства - Мердан Какабаев освобожден от этой должности "как не справившегося с возложенными на него обязанностями".

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Могерини ведет переговоры в Туркменистане
Туркменистан 13:40
Узбекистан и Казахстан провели переговоры по демаркации границ
Центральная Азия 13:00
Приток туристов в Узбекистан превысил ожидания
Бизнес 12:42
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 12:02
Страны Центральной Азии создадут единый рынок электроэнергии
Энергетика 11:14
Назначен посол Туркменистана в Омане
Туркменистан 09:39
Лента новостей
Во Флориде несколько человек пострадали при взрыве газа
США 21:04
В Лондоне крестили сына принца Гарри
В мире 20:49
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии под названием «Я - выпускник SABAH»(ФОТО)
Азербайджан 20:38
В Одесском порту началась разгрузка первой партии нефти из США
В мире 20:16
В Мексике задержали семь россиян
В мире 20:12
Голландец Мике Тёниссен стал победителем первого этапа "Тур де Франс"
В мире 19:59
Эрдоган и Путин обсудили кризис в Ливии
Турция 19:36
Путин отметил уникальность музеев в Архангельской области
В мире 19:27
В Польше три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме
В мире 19:05