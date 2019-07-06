Назначен глава Госкомстата Туркменистана

АШХАБАД / Trend/ - Председателем Государственного комитета по статистике Туркменистана назначен Силап Велбегов, ранее работавший заместителем министра финансов и экономики страны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный документ президента.

Предыдущий руководитель Халыкдурды Гурбанов освобожден от этой должности "за допущенные в работе недостатки и как не справившегося с возложенными на него обязанностями".

Госкомстат Туркменистана является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении страны, а также функции по контролю и надзору в области государственной статистической деятельности на территории страны.

Согласно другому документу, председателем Главной государственной службы "Türkmenstandartlary" назначен Мухамметгулы Ходжагулыев. Прежний глава данного ведомства - Мердан Какабаев освобожден от этой должности "как не справившегося с возложенными на него обязанностями".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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