Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости

7 июля 2019 01:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заседание общенационального форума - Халк Маслахаты (Народного Совета) пройдет 25 сентября 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на телеканал Turkmenistan.

Мероприятие будет проведено в преддверии Дня независимости (27 сентября).

Этот вопрос обсуждался на правительственном совещании. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил принять все меры по организации мероприятия на высоком уровне.

Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты). До этого, Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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