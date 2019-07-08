Туркменистан принимает участие в региональном проекте Европейского Союза по верховенству закона

8 июля 2019 09:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан принимает участие в региональном проекте Европейского Союза «Платформа верховенства закона», в рамках которого организуются семинары, тренинги и другие мероприятия, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Данный проект обсуждался в ходе встречи в Меджлисе (парламента) Туркменистана с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, посетившей Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи отмечалось, что в Туркменистане создана прочная законодательно-правовая база с учётом мирового опыта законотворчества, общепризнанных норм международного права, которые активно имплементируются в национальное законодательство.

Осуществляемая работа, наряду с присоединением к важнейшим Конвенциям ООН, всесторонне содействует эффективной интеграции страны в международное правовое пространство.

Подчёркивалась важность регулярного проведения консультаций и встреч коллег-парламентариев, способствующих формированию современной платформы для активизации многогранных отношений Туркменистана с государствами Европейского Союза, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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