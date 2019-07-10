Сеул нацелен на развитие сотрудничества с Туркменистаном - президент

10 июля 2019 09:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову обратил внимание на "совместные усилия по развитию сотрудничества", сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в местных СМИ письмо.

Корея и Туркменистан достигнут общего процветания, добросовестно реализуя различные проекты, согласованные в ходе моего визита (в апреле), сказано в письме. Напомним, что после переговоров в верхах в Ашхабаде в апреле был подписан пакет двусторонних межправительственных документов, в том числе программа экономического сотрудничества; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий.

Были подписаны также соглашения, нацеленные на развитие партнёрства по линии текстильной промышленности, транспорта, нефтегазового комплекса, здравоохранения и медицинской промышленности. Кроме того, официальный Ашхабад предложил Республике Корея рассмотреть возможности реализации совместных энергетических проектов.

В этой связи было отмечено значение реализации проектов в данной области, в частности, по переработке нефти и газа, производству газохимической продукции, подготовке кадров для нефтехимического комплекса. Отметим, что южнокорейские компании заметно представлены на местном рынке. Речь идет о реализации при их участии проектов по строительству завода по очистке природного газа на газовом месторождении «Галкыныш», втором крупнейшем в мире, установки по производству бензина на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши, полимерного завода в посёлке Киянлы и завода по производству бензина из природного газа в Овадан-депе.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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