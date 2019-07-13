В Ашхабаде проведут международный форум в сфере телекоммуникаций

13 июля 2019 09:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 10-12 октября 2019 года состоится международная выставка-конференция телекоммуникации, телеметрии и информационных технологий «Туркментел», сообщает Trend со ссылкой на организаторов мероприятия – министерства связи и торгово-промышленная палаты Туркменистана.

Среди участников прошлогоднего мероприятия - Sony, Huawei, Airbus, Iskratel, Thales, «Ростелеком» и другие.

Ожидается, что участники представят свои разработки в области связи в таких разделах выставки, как телекоммуникации, информационные технологии, телеметрия и измерительное оборудование, беспроводная связь, оборудование профессиональной аудиовидеозаписи.

Кроме того, будет представлено оборудование для телерадиовещания, кабельная продукция, комплектующие, а также транспорт, спецтехника и операторы по предоставлению различных услуг в области связи.

Сфера связи и телекоммуникаций - одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики Туркменистана. У минсвязи страны сложились партнерские отношения с такими компаниями, как как Sony, JVC, Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC, «Евразия Транс Лимитед», «Прима Телеком» и другими.

За последние годы значительно расширилась пользовательская сеть инернета, внедряются новые стандарты связи. Новым этапом на пути инновационного развития коммуникаций станет разработка национальной модели электронной системы документооборота.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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