Региональный экологический центр провел в Ашхабаде семинар по управлению водными ресурсами

18 июля 2019 16:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) провел в Ашхабаде семинар на тему «Изменение климата и управление водными ресурсами: международный опыт и возможности Туркменистана», сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Отметим, что РЭЦЦА был учрежден в 2001 году правительствами пяти стран Центральной Азии, а также Европейским Союзом и Программой развития ООН (ПРООН).

Мероприятие, согласно изданию, проводилось при участии Исполкома Международного фонда спасения Арала (МФСА) и Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.

В статье сказано, что под председательством Туркменистана в МФСА разрабатывается Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря.

Также указано, что согласно Стратегии экономического развития Туркменистана на период до 2020 года предусматривается улучшение водообеспеченности площадей хлопково-зернового комплекса, проводится реконструкция гидросетей, работа по увеличению пропускной способности Каракум-реки, в пределах которой работает 115 гидрообъектов, 32 коммуникационных сооружения и три водохранилища.

Воды этой рукотворной водной трассы протяжённостью 1300 километров орошают свыше миллиона гектаров земель. Государством выделяются средства на закупку дорогостоящей техники по уходу за руслом искусственной реки и коллекторно-дренажной сетью рукотворного озера «Алтын асыр», насосного оборудования, систем экономного водопользования, механизмов инновационного орошения, сказано в статье.

В «Нейтральном Туркменистане» приводится мнение эксперта о том, что нужно проводить мониторинг состояния трансграничных вод, переходить на водосберегающие технологии и возводить закрытые водоводы для исключения потерь ресурса.

Ещё десять – двадцать лет водопользователи региона могут контролировать вполне стабильную ситуацию, пользоваться имеющимся заделом – оросительными сетями, системой аккумулирования влаги, параллельно разрабатывая методы применения коллекторно-дренажных вод, другие запасные варианты, сказано в информации.

Напомним, что Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба. На реку Амударья приходится почти 90 процентов общего объема поступления воды в Туркменистане.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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