Туркменистан представил в Нью-Йорке обзор по реализации Целей устойчивого развития ООН

19 июля 2019 14:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Делегация Туркменистана в ходе политического форума высокого уровня в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк) представила Добровольный национальный обзор по выполнению Целей устойчивого развития , сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Отличительной особенностью данного обзора является применение инновационного подхода, выраженного в анализе взаимосвязей глобальных задач и индикаторов, сказано в информации.

Мероприятие проводилось при участии руководства Экономического и Социального совета (ЭКОСОС) ООН. В кулуарах состоялись встречи с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим вопросам Лю Чженьминем, заместителем генерального секретаря и главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и помощником генерального секретаря по политическим вопросам Мирославом Йенчем.

Напомним, что Туркменистан одним из первых принял в сентябре 2016 года на национальном уровне все 17 Целей устойчивого развития, вытекающие задачи и показатели, для реализации предстоящие 15 лет. В Туркменистане ЦУР реализуются по трём направлениям, исходя из экономических, социальных и экологических аспектов. По результатам обсуждений с агентствами ООН было рекомендовано принять 148 задач, из которых 121 принята без изменений, 27 адаптированы с учётом национальных особенностей страны. На сегодняшний день приняты 175 индикаторов.

(Автор: Гусейн Гасанов Редактор: Ровшан Гусейнов)

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