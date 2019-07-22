Туркменистан направит в Афганистан гуманитарную помощь

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан безвозмездно направит в Афганистан в качестве гуманитарной помощи определенную распоряжением главы туркменского государства продукцию, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Данное поручение адресовано министерству образования, министерству здравоохранения и медицинской промышленности, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству текстильной промышленности, Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Напомним, что Туркменистан на льготных условиях поставляет соседнему государству электроэнергию и дизтопливо, а в прошлом году выделил средства на строительство мечети в афганском посёлке Акина.

Отметим, что афганские туркмены, проживающие у границ Туркменистана - вторая по величине и значению группа туркменского этноса за пределами исторической родины после иранских туркмен.

Примечательно, что в 2016 году туркменскими специалистами была сдана в эксплуатацию железнодорожная магистраль от туркменского города Керки до афганской Акины. Их усилиями была реконструирована и железная дорога и до афганской станции Тургунди.

С реализацией данного проекта увеличилась пропускная способность станции, повысилось её значение в товарообороте Афганистана, открылась возможность вывода афганской продукции на международные рынки, а также поставок в страну импортных товаров оптимальным путём, в том числе через Каспий.

Соединив Афганистан с международным морским портом Туркменбаши, этот транспортный коридор предоставит возможность выхода через море на Азербайджан, Грузию, Турцию и государства Европы, говорилось ранее в информации туркменского правительства.

Туркменистан лоббирует реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистаном. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

Официальный Ашхабад ранее заявлял о готовности предоставить своё политическое пространство для ведения мирных переговоров по Афганистану.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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