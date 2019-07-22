Туркменистан развивает сотрудничество с РФ и Израилем в сфере медицины

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве в сфере медицины между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и соответствующими учреждениями России и Израиля, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Так, были заключены меморандум о взаимопонимании с федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ) «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова», московской клинической больницей имени С.П.Боткина; научно-клиническим центром кардиологии и национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева; российским научным центром «Восстановительная травматология и ортопедия» имени Г.А.Илизарова.

Подписано также соглашение с министерством здравоохранения Татарстана о сотрудничестве по проекту «Развитие симуляционных технологий в Туркменистане в системе медицинского образования».

С министерством здравоохранения Израиля утвержден план сотрудничества в области здравоохранения и медицины на 2019-2024 годы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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