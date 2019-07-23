Туркменистан регулярно проводит профилактику инфекционных заболеваний

АШХАБАД /Trend/ - В период с 2016 года правительство Туркменистана выделило более 40 миллионов долларов США с целью борьбы с наиболее распространёнными заболеваниями, которые можно предотвратить вакцинацией, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

"Недавно государство выделило еще 17 миллионов долларов США для закупки еще трех вакцин против ротавирусных, пневмококковых инфекций и гепатита А", - сказано в информации.

Сообщается, что со стороны ЮНИСЕФ министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана был вручен сертификат за поддержание высоких показателей в области иммунизации.

«Иммунизация является одной из ключевых стратегий Туркменистана в сфере здравоохранения, нацеленной на предотвращение заболеваний. Мы добились всеобщей осведомленности за эти годы благодаря нашему партнёрству с ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также с помощью обученного местного медицинского персонала, осуществляющего вакцинацию, семейных врачей и повышения общественных медицинских знаний через СМИ» - приводятся в информации слова туркменского министра Нурмухаммеда Аманнепесова.

С 2001 года правительство Туркменистана полностью финансирует закупку всех вакцин, необходимых материалов и оборудования при содействии ЮНИСЕФ. Государство также позаботилось о наличии необходимого оборудования и персонала для поддержания высоких показателей вакцинации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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