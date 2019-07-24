Азербайджан приобретает в Туркменистане хлопковую продукцию

24 июля 2019 07:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На минувшей неделе на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана были зарегистрированы 73 сделки, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данное ведомство.

На торгах были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно. Страны-покупатели: Азербайджан, США, ОАЭ, Турция, Сингапур, Гонконг, Кыргызстан, Узбекистан, Украина. Общая сумма сделок превысила 264 миллиона 280 тысяч долларов США.

Кроме того, предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Сингапура, Люксембурга, Гонконга, Афганистана и России закупили авиационный керосин, дизельное топливо, масло базовое, сжиженный газ, мазут топочный малосернистый, мазут и полиэтилен высокой плотности.

Участниками биржевых торгов могут быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключением контракта на обслуживание с брокерами биржи.

Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

Цены на некоторую продукцию, выставленную на торгах изменяются ежедневно и устанавливаются согласно международным котировкам - по хлопку, согласно Ливерпульскому информационному агентству "Cotton Outlook" и по нефтепродуктам, согласно информационному агентству "Platts".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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