Туркменистан оказывает гуманитарную помощь соседнему Афганистану

25 июля 2019 11:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан направил в Афганистан автоколонну с большой партией очередного гуманитарного груза, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

В качестве безвозмездной помощи направлены лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия и другая продукция. Туркменистан вносит существенный вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры Афганистана, налаживание мирной жизни, сказано в информации.

"Будучи ближайшим соседом, наша страна в рамках действующих двусторонних соглашений осуществляет ряд проектов, в том числе по обеспечению афганского народа на льготной основе электроэнергией, а также сжиженным газом", - пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

В феврале прошлого года был дан старт строительству проходящего по территории Афганистана участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи по маршруту Туркменистан - Афганистан - Пакистан (ТАП).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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