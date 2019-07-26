Туркменистан нацелен на укрепление отношений с Великобританией - президент

26 июля 2019 09:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Борису Джонсону по случаю его вступления в должность премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное письмо.

В своём послании туркменский глава, дав высокую оценку межгосударственному диалогу, выразил твёрдую убеждённость в том, что эти отношения будут и развиваться и укрепляться в интересах народов двух стран.

Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года осуществила сервисный проект по разработке в Марыйской области - газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире.

Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире. Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната.

Две страны ранее подписали межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала.

На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика, транспорт.

В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан объявил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 09:36
Макрон в ближайшие недели обсудит с Джонсоном вопрос о выходе Великобритании из ЕС
Другие страны 09:21
НПЗ в Туркменбаши закупит буровое оборудование
Тендеры 09:13
Британские торговые сети отказываются от использования пластиковых пакетов
Европа 08:13
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Европа 25 июля 22:19
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Другие страны 25 июля 17:51
Лента новостей
Президенты Таджикистана и Кыргызстана встретились с местными жителями в Ворухе
Центральная Азия 10:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:07
В Азербайджане утверждены виды платных медуслуг для лиц с инвалидностью
Общество 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:56
В итоговом документе конференции Совета министров Движения неприсоединения вновь выражена поддержка позиции Азербайджана
Политика 09:44
Ученые назвали нынешние темпы потепления на Земле самыми высокими за две тысячи лет
Другие страны 09:41
Туркменистан объявил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 09:36
"EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта
Общество 09:33
Макрон в ближайшие недели обсудит с Джонсоном вопрос о выходе Великобритании из ЕС
Другие страны 09:21