Туркменистан нацелен на укрепление отношений с Великобританией - президент

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Борису Джонсону по случаю его вступления в должность премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное письмо.

В своём послании туркменский глава, дав высокую оценку межгосударственному диалогу, выразил твёрдую убеждённость в том, что эти отношения будут и развиваться и укрепляться в интересах народов двух стран.

Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года осуществила сервисный проект по разработке в Марыйской области - газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире.

Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире. Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната.

Две страны ранее подписали межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала.

На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика, транспорт.

В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

