Туркменистан и РФ проведут деловые переговоры на региональном уровне

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменбаши 11 августа запланировано проведение заседания туркмено-астраханского совета по вопросам предпринимательства, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Данная структура создана по решению туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Делегацию Астраханской области возглавит временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Бабушкин. Ожидается подписание с туркменской стороной соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что Астрахань заинтересована в транзитных возможностях Туркменистана для транспортировки российских товаров, в частности, в Центральную Азию и Афганистан. В свою очередь, Астраханская область предлагает энергетическое оборудование для развивающейся туркменской энергосистемы, суда и оборудование для рыбной ловли, технологии промышленного рыбоводства осетровых, а также строительство добывающих платформ для туркменского шельфа Каспия.

Туркменистан готов увеличить экспорт в Астрахань стройматериалов, в частности цемента, продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической индустрии, сельского хозяйства, легкой промышленности.

Кроме того, Туркменистан заинтересован в расширении паромных перевозок на Каспии. Как отмечают эксперты, прямое железнодорожно-паромное сообщение между российскими портами Оля под Астраханью и Махачкала - и портом Туркменбаши, могло бы обеспечить увеличение грузопотоков из Туркменистана в Россию, Грузию, Украину и Беларусь. Стороны обсуждают вопросы налаживания между Астраханью, Туркменбаши и Ашхабадом воздушного сообщения.

Ранее была высказана заинтересованность в открытии в Астраханской области оптово-логистического центра по продвижению туркменских товаров на российский рынок.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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