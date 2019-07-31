На ашхабадском саммите глав стран СНГ обсудят декларацию об экономическом сотрудничестве

31 июля 2019 11:20 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в ходе саммита глав государств СНГ, который запланировано провести 11 октября, на рассмотрение будет представлен проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве Содружества, сообщает Trend со ссылкой на Исполком СНГ.

Кроме того, министры иностранных дел стран СНГ накануне предварительно согласуют еще ряд документов, вносимых на рассмотрение президентов государств СНГ. Это, прежде всего, проект обращения к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в ВОВ, а также документы, регламентирующие, в частности, сотрудничество в противодействии коррупции, борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. На рассмотрение глав государств планируется внести и проект Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ожидается, что накануне саммита будет принята Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ, рассмотрены вопросы об обеспечении информационной безопасности государств – участников СНГ, создании совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, что Туркменистан в этом году председательствует в СНГ. Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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