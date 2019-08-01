В Ашхабаде обсудили меры по противодействию нелегальной торговле озоноразрушающими веществами

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде для сотрудников Государственной таможенной службы Туркменистана был проведен семинар по повышению осведомленности в области регулирования ввоза/вывоза/транзита ОРВ (озоноразрушающих веществ), сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Мероприятие организовано озоновым офисом при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и соответствует проекту по выполнению Монреальского протокола, плану поэтапного сокращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ).

На семинаре была представлена информация о методах незаконной торговли ОРВ и проведено практическое занятие по работе с прибором под названием идентификатор хладагентов (газоанализатор).

Туркменистан ратифицировал все международные соглашения в этой области. В конце прошлого года сообщалось, что в Туркменистане с 1995 года поэтапно выведены из обращения 99,95 процента основных ОРВ. Остающийся в контролируемом употреблении R-22 планируется вывести из обращения к 2040 году. В 2009 году был принят закон «Об охране озонового слоя», разработаны законодательные документы для всестороннего контроля импорта-экспорта и потребления ОРВ.

Большинство ОРВ - это газы, активно способствующие глобальному потеплению. Эксперты отмечают, что сокращение выбросов ОРВ привело к значительному снижению выбросов парниковых газов и, как следствие, к сдерживанию процессов изменения климата.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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