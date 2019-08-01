В Ашхабаде обсудили меры по противодействию нелегальной торговле озоноразрушающими веществами

1 августа 2019 12:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде для сотрудников Государственной таможенной службы Туркменистана был проведен семинар по повышению осведомленности в области регулирования ввоза/вывоза/транзита ОРВ (озоноразрушающих веществ), сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Мероприятие организовано озоновым офисом при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и соответствует проекту по выполнению Монреальского протокола, плану поэтапного сокращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ).

На семинаре была представлена информация о методах незаконной торговли ОРВ и проведено практическое занятие по работе с прибором под названием идентификатор хладагентов (газоанализатор).

Туркменистан ратифицировал все международные соглашения в этой области. В конце прошлого года сообщалось, что в Туркменистане с 1995 года поэтапно выведены из обращения 99,95 процента основных ОРВ. Остающийся в контролируемом употреблении R-22 планируется вывести из обращения к 2040 году. В 2009 году был принят закон «Об охране озонового слоя», разработаны законодательные документы для всестороннего контроля импорта-экспорта и потребления ОРВ.

Большинство ОРВ - это газы, активно способствующие глобальному потеплению. Эксперты отмечают, что сокращение выбросов ОРВ привело к значительному снижению выбросов парниковых газов и, как следствие, к сдерживанию процессов изменения климата.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан проведет мониторинг сейсмичности Каспия
Бизнес 12:35
Туркменистан готовится к деловым переговорам с Болгарией
Бизнес 12:31
Малайзийская Petronas изучает в Туркменистане нефтехимические проекты
Энергетика 12:15
Туркменистан расширяет географию экспорта текстиля
Бизнес 11:17
Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Другие страны 31 июля 15:22
Туркменистан на нефтяных работах использует буровую установку производства КНР
Энергетика 31 июля 11:50
Лента новостей
Растет турпоток в Грузию транзитом через Азербайджан
Туризм 13:07
На киностудии "Азербайджанфильм" откроется Творческая студия Гусейна Сеидзаде
Культура 12:58
Нахчыванская бисквитная фабрика расширит ассортимент кондитерских изделий
Бизнес 12:55
Snam назвала объем инвестиций в акционерный капитал TAP
Энергетика 12:50
МИД Китая не комментирует обвинения США в отношении китайского миллиардера
Другие страны 12:48
Инфляционные ожидания в Азербайджане невысоки - глава ЦБА
Финансы 12:44
Туркменистан проведет мониторинг сейсмичности Каспия
Бизнес 12:35
Туркменистан готовится к деловым переговорам с Болгарией
Бизнес 12:31
Узбекистан подпишет три контракта с Кыргызстаном в аграрной сфере
Бизнес 12:29